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محافظات

محافظ الغربية: مطالب المواطنين أولوية ولن نترك مشكلة دون حل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة تفقدية موسعة داخل قرية العزيزية بمركز سمنود، حيث حرص على التجول سيرا على الأقدام وسط شوارع القرية، دون حواجز أو مواكب، من أجل التفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم اليومية.

محافظ الغربية للمواطنين: حل مشكلاتكم على رأس أولوياتنا

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وشهدت الجولة تفاعلا واسعًا من أهالي القرية، الذين حرصوا على عرض أبرز التحديات التي تواجههم، وأكد محافظ الغربية  خلال لقائه بالمواطنين أن ما سمعه اليوم من شكاوى ومطالب سيتم التعامل معه بكل جدية، قائلًا: “مشاكل الناس هي أولوياتنا، وأنا هنا عشان أسمع بعيني وأشوف برجلي وكل نقطة اشتكى منها المواطنين هنرفعها فورًا للجهات المختصة لمتابعتها وتنفيذ الحلول في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف محافظ الغربية أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، بل ستتبعها جولات متكررة في مختلف قرى ومراكز المحافظة، موضحًا أن النزول إلى الشارع والتجول سيرا على الأقدام هو الوسيلة الأصدق لفهم الواقع، وتحديد الاحتياجات بشكل دقيق.

وشدد “الجندي” على أن محافظة الغربية تضع في مقدمة أولوياتها تحسين مستوى الخدمات في القرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على ضرورة التفاعل المباشر مع المواطن، والعمل على تلبية احتياجاته وتحقيق حياة كريمة لكل أسرة مصرية.

وتفاعل عدد من المواطنين مع المحافظ أثناء الجولة، وعبّروا عن امتنانهم لحرصه على زيارة القرية دون مقدمات رسمية، والاستماع إليهم بشكل مباشر، معتبرين ذلك خطوة إيجابية تعكس حرص المحافظ على المشاركة الفعلية في حل مشكلات الأهالي.

واختتم المحافظ جولته مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل كفريق واحد من أجل تحسين مستوى المعيشة في كل قرية ونجع، قائلًا:“مش هنسكت على مشكلة.. ومفيش شكوى هتتسجل وتتركن، كل مواطن في الغربية له حق علينا”.

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