20 أتوبيسا لنقل جماهير الزمالك إلى الإسكندرية لتشجيع فريقهم أمام المصري بالدوري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توفير 20 أتوبيسا للجماهير لحضور مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتولى الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق توفير الأتوبيسات للجماهير قبل المباراة المرتقبة أمام فريق المصري.



تأتي هذه الخطوة من أجل مساعدة الجماهير الراغبة في حضور اللقاء من أجل مؤازرة الفريق في المباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس القادم الموافق الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري نايل.

المصري

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

و يحل فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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