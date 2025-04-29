مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بدائري المنيا

لقي شخص مصرعة فيما أصيب 4 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص برصيف على الطريق الدائري المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بدائري المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم ميكروباص بالرصيف على الطريق الدائري بمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

تصادم ميكروباص بالرصيف في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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