الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعليق محمد حشيش على صورته مع كأس مونديال الأندية

محمد حشيش، فيتو
محمد حشيش، فيتو

علق الكابتن محمد حشيش نجم الأهلي والمنتخب السابق، المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة القدم، علي صورته رفقة قدامي القلعة الحمراء مع كأس العالم للأندية بإستاد التتش.

 

وكتب حشيش عبر صفحته علي فيس بوك:"اليوم في احتفالية كأس العالم للأندية بإستاد التتش كل الفخر والتقدير لنادينا العظيم الأهلي العالمي".


 

وكانت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي نشرت صور لقدامي فريق الكرة القدم،  رفقة نسخة  كأس العالم للأندية  المتواجد في القاهرة ضمن جولته الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة مونديال الأندية 2025 والتي تقام في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد حشيش الأهلي منطقة القاهرة لكرة القدم كأس العالم للأندية استاد التتش

مواد متعلقة

الأهلي ينشر صورا لقدامى فريق الكرة مع مونديال الأندية

كريستيان فييري: مواجهة الأهلي أمام ميسي سيشاهدها العالم كله لأهميتها الكبيرة

كريستيان فييري: المصريون مهووسون بكرة القدم وأعتقد أنهم سيكونون خلف الأهلي بمونديال الأندية

محمد عبد المنعم يقترب من دعم الأهلي في مونديال الأندية ويواجه عائقا وحيدا

ads

الأكثر قراءة

هل يستهدف مصر، ترامب يكشف عن أعظم طريق تجاري في التاريخ بين الهند وإسرائيل وإيطاليا وأمريكا

كل يوم شاب يموت بأزمة قلبية، جمال شعبان يعلق على وفاة نجل مالك صيدليات شهيرة بالمحلة

لاعب قفل عليه غرفة خلع الملابس وآخر أهانه، كواليس صادمة في رحيل جروس عن الزمالك

وزير الخارجية الأمريكي: سنمنح الدول العربية فرصة للتوصل إلى خطة بشأن غزة

فيديو يحبس الأنفاس، حوت يبتلع مغامرا من هواة التجديف ونجاة الأخير بأعجوبة

شبورة كثيفة ورياح تضرب القاهرة الكبرى، تحذير عاجل من طقس اليوم الجمعة

اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أنا فرحان وانتظروا الشغل الجديد، حمو بيكا يرقص في أول ظهور بعد الإفراج عنه (فيديو)

منوعات

المزيد

إصابات في تصادم أكثر من 100 سيارة بولاية أوريجون الأمريكية (فيديو)

تستخدم التنويم المغناطيسي، الشرطة العراقية تلقي القبض على عصابة في كربلاء

جريمة بشعة تهز تركيا، أب يقتل ابنته صاحبة الـ 13 عاما

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

إعلان الحزمة الاجتماعية قريبًا.. رسائل قوية وحاسمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية