تعليق محمد حشيش على صورته مع كأس مونديال الأندية

علق الكابتن محمد حشيش نجم الأهلي والمنتخب السابق، المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة القدم، علي صورته رفقة قدامي القلعة الحمراء مع كأس العالم للأندية بإستاد التتش.

وكتب حشيش عبر صفحته علي فيس بوك:"اليوم في احتفالية كأس العالم للأندية بإستاد التتش كل الفخر والتقدير لنادينا العظيم الأهلي العالمي".





وكانت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي نشرت صور لقدامي فريق الكرة القدم، رفقة نسخة كأس العالم للأندية المتواجد في القاهرة ضمن جولته الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة مونديال الأندية 2025 والتي تقام في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

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