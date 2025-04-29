محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات المرور للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز، وإدارة المواقف، والجهات المعنية، بتكثيف المرور الميداني واستمرار الحملات على الطرق، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، وذلك استجابةً لعدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا.

استجابة للمواطنين، محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات المرور للتأكد من تعريفة الركوب

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم ضبط 50 سيارة تاكسي غير ملتزمة بالتعريفة المقررة، حيث تم سحب رخص القيادة من السائقين المخالفين، في إطار تطبيق القانون على غير الملتزمين.

تعريفة الركوب في المنيا

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى تتعلق بتعريفة الركوب أو أي تجاوزات أخرى، من خلال أرقام غرفة العمليات أو منظومة الشكاوى

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