تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز سمالوط غرب، شمال المنيا، من السيطرة على حريق اندلع اليوم الثلاثاء في مزرعة قمح بعزبة رزق الله التابعة لقرية العزيمة، دون وقوع إصابات بشرية.

السيطرة على حريق في مزرعة قمح بالمنيا نتيجة اشتعال محول كهربائي

وعلى الفور، تم الدفع بأربع سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وبالفحص والمعاينة، تبين أن النيران اشتعلت في أحد محولات الكهرباء المجاورة، مما تسبب في امتدادها إلى مزرعة مساحتها 2 فدان.

السيطرة على حريق في مزرعة قمح بالمنيا

حيث أسفر الحريق عن احتراق القمح المزروع. وقد سادت حالة من الذعر بين الأهالي، لكن قوات الحماية المدنية تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى الأراضي المجاورة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ حصر التلفيات وتقدير الخسائر. كما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب اشتعال المحول الكهربائي.

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