الثلاثاء 29 أبريل 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: لا توجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: لا توجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة.

وأضاف جوتيريش: أشعر بالقلق من تصريحات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام المساعدات الإنسانية أداة ضغط عسكري.

وتابع جوتيريش: المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب على إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها.

 

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

واليوم، أعلنت وكالة الأونروا جاهزيتها للمساعدات الإنسانية لإدخالها إلى غزة وننتظر إعادة فتح المعابر.

وأوضحت وكالة  الأونروا أن الإمدادات الأساسية المخصصة للمحتاجين تفسد بينما يشتد الجوع في غزة.

3000 شاحنة من المساعدات تنتظر إدخالها إلى غزة

وأضافت: لدينا نحو 3000 شاحنة من المساعدات تنتظر إدخالها إلى غزة وعلى إسرائيل رفع الحصار. 

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