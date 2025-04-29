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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التحضيري لمشاركة مدينة المنصورة في مسابقة دولية بسنغافورة

اجتماع بمحافظة الدقهلية،
اجتماع بمحافظة الدقهلية، فيتو

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، الاجتماع التحضيري لتقديم ملف مدينة المنصورة في المرحلة الثانية لمسابقة جائزة لي كوان يو بسنغافورة، وذلك بعد قبول ملف مدينة المنصورة بالمرحلة الأولى، للجائزة، بحضور المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

تقديم كافة المعلومات الموثقة بالصور التي تعكس وتؤكد على استحقاق مدينة المنصورة للفوز بالجائزة.

وأكد نائب المحافظ على ضرورة العمل الجاد وتقديم كافة المعلومات الموثقة بالصور التي تعكس وتؤكد على استحقاق مدينة المنصورة للفوز بالجائزة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف حتى تحقيق الهدف المنشود وهو الفوز.

جائزة لي كوان يو العالمية للمدن 

تجدر الإشارة إلى أن جائزة لي كوان يو العالمية للمدن هي جائزة سنوية تكرم الإنجازات والمساهمات المتميزة في إنشاء مجتمعات حضرية صالحة للعيش وحيوية ومستدامة في جميع أنحاء العالم.

 كما يتم منح الجائزة لإظهار التقدم والحوكمة الرشيدة والابتكار في معالجة العديد من التحديات الحضرية التي تواجهها، لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية بطريقة شاملة لمجتمعاتهم.

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