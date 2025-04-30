حماية للأندية، الدوري المصري يستعد لتطبيق اللعب المالي النظيف، وزير الرياضة يعلن التنسيق مع اتحاد الكرة، "يويفا" يمنح الأندية مهلة لتسوية مديونياتها

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مفاجأة عن تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في كرة القدم المصرية وضربة البداية ستكون مع الدوري المصري مع خلال التنسيق مع اتحاد الكرة.

قانون اللعب المالي النظيف

وقال وزير الشباب والرياضة إننا نجهز من خلال المجموعة القانونية في الوزارة بشأن ملف اللعب المالي النظيف وبالتواصل مع اتحاد الكرة لأنه سيكون جهة التنفيذ”؛ مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد حسم وتطبيق القانون.

"فيتو" تنشر كل ما تريد معرفته عن قانون اللعب المالي النظيف، حيث يعد نظاما قدم من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في سبتمبر 2009، وتم اعتماده عام 2011، ويسعى إلى أن تسدد الأندية الديون التي تتكبدها مما يؤدي بهم على المدى الطويل، إلى اكتفاء ذاتي مالي.

البداية مع اليويفا

وكشف ميشيل بلاتيني رئيس اليويفا السابق في تبريره لاعتماد اللعب المالي النظيف، أن نصف الأندية الأوروبية البالغ عددها 655 تحملت خسائر مادية، وأن 20% من تلك الأندية في وضع مالي خطير، وهو ما جعل تطبيق اللعب المالي النظيف أمر ضروري بهدف تنظيم الأمور المالية للأندية الكروية، من خلال منع الأندية من إنفاق أموال أكثر مما تجني، للموازنة بين مصاريفها وإيراداتها، حتى لا تتراكم عليها ديون ضخمة تهدد استمراريتها.

الهدف من قانون اللعب المالي النظيف

يهدف اللعب المالي النظيف إلى حماية الأندية من الإفلاس بسبب الصرف العشوائي، وضمان منافسة عادلة بين الأندية وتشجيع الأندية على الاعتماد على مواردها الخاصة، حماية سلامة ونزاهة المسابقات، تحسين القدرة الاقتصادية والمالية للأندية، جعل الأندية بمستوى مالي متقارب بحيث يمكن لها المنافسة.

تنص قواعد اللعب المالي النظيف على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله، ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية، في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين أو الموظفين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي.

“يويفا” مع بداية تطبيق القانون منح الأندية مهلة لتسوية مديونياتها، من خلال مراقبة سير الأمور المالية للنوادي وتقاريرها السنوية بحيث يكون مقدار الخسائر محدد في كل موسم ويستمر بالنزول تدريجيا.

آلية تطبيق قانون اللعب المالي النظيف

يراقب الاتحاد الأوروبي حسابات الأندية، وإذا اكتشف أن ناديًا يصرف أكثر مما يربح لفترة طويلة، يفرض عليه عقوبات ما بين غرامات مالية ومنع من تسجيل لاعبين جدد واستبعاد من البطولات الأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.