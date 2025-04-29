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حوادث

تأجيل محاكمة متهمين في قضية "داعش العمرانية الثانية" لـ 24 مايو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات بدر، تأجيل محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش العمرانية الثانية"، والمقيدة برقم 17881 لسنة 2024 جنايات العمرانية، إلى جلسة 24 مايو المقبل للاطلاع واستكمال الإجراءات.

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تشكيل المحكمة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

تفاصيل أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وهما مصريان، التحقا خلال الفترة من عام 2015 وحتى 12 يونيو 2022، بتنظيم "داعش" الإرهابي خارج البلاد، وهو تنظيم يعتمد على الإرهاب والتدريب العسكري كوسيلة لتحقيق أهدافه، وذلك في إطار منظومة تستهدف زعزعة استقرار الدولة وتهديد أمن المجتمع.

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