نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران " EASA " لجهاز الطيران التمثيلي:

A330 / A340.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي



ويأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفة دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدنى المصري فى شتى المجالات،



ويعد تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية فى مختلف المجالات اعترافًا دوليًا بامكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب كصرح عالمى ويجعله فى مصاف أكاديميات الطيران العالمية فى مجال التدريب.

هذا وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D).



جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولي والإقليمي، وتعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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