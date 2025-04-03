الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية باسم سمرة في فيلم ريستارت

باسم سمرة
باسم سمرة

يشارك الفنان باسم سمرة ضمن أحداث فيلم ريستارت مع الفنان تامر حسني، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صاحب شركة إنتاج أعمال سينمائية.

 

وكان من المقرر طرح العمل خلال شهر أبريل الجاري، لكن نظرًا لانشغال بطل العمل  تامر حسني تم تأجيل طرحه لشهر مايو.

في هذا السياق، كان الفيلم مرشح للعرض في موسم عيد الفطر الجارى، ولكن تم تأجيله رغم جاهزية العرض.

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد،: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين

 

ويعتبر ريستارت هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معًا فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.


علي الجانب الاخر، قدم تامر حسني آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهري، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

 

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باسم سمرة تامر حسني فيلم ريستات عرض فيلم ريستارت

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