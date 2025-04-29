الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب غرقا في قنا

مصرع شاب غرقا في
مصرع شاب غرقا في قنا،فيتو

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا خلال الاستحمام في مياه نهر النيل في قرية الطويرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

يوفر 375 فرصة عمل متنوعة، محافظ قنا يفتتح ملتقى التوظيف لبرنامج "مهنتك مستقبلك"

القبض على قاتل صديقه في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب غرق خلال الاستحمام في نهر النيل بقرية الطويرات.

وبعد الفحص تبين مصرع ف.م، يبلغ من العمر 20 عامًا، عامل في محطة مياه تحت الإنشاء، غرقًا خلال الاستحمام في مياه نهر النيل في قرية الطويرات هربًا من ارتفاع درجة الحرارة.

تم انتشال جثمانه من المياه ونقله إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا قرية الطويرات قنا الجامعي مستشفي قنا الجامعي مستشفي قنا

مواد متعلقة

يوفر 375 فرصة عمل متنوعة، محافظ قنا يفتتح ملتقى التوظيف لبرنامج "مهنتك مستقبلك"

القبض على قاتل صديقه في قنا

تموين قنا: توريد أكثر من 36 ألف طن قمح محلي

مصرع طالب في قنا إثر انقلاب موتسيكل
ads

الأكثر قراءة

تصل لحد العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية، تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات غدا

إثيوبيا ترفض تخفيض مياه سد النهضة، وتدفقات النيل تتراجع

مصادر تكشف تعديلات الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وزيادة ألف جنيه بحد أدنى

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "العلاوة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

مفاجأة سعودية تنتظر إمام عاشور بعد مونديال الأندية

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في الأسواق

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بالترقية والازدهار المادي

«كل نفس ذائقة الموت»، الشعراوي يتحدث عن الحقيقة المطلقة في الحياة (فيديو)

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية