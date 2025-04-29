مصرع شاب غرقا في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا خلال الاستحمام في مياه نهر النيل في قرية الطويرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب غرق خلال الاستحمام في نهر النيل بقرية الطويرات.

وبعد الفحص تبين مصرع ف.م، يبلغ من العمر 20 عامًا، عامل في محطة مياه تحت الإنشاء، غرقًا خلال الاستحمام في مياه نهر النيل في قرية الطويرات هربًا من ارتفاع درجة الحرارة.

تم انتشال جثمانه من المياه ونقله إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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