يوفر 375 فرصة عمل متنوعة، محافظ قنا يفتتح ملتقى التوظيف لبرنامج "مهنتك مستقبلك"

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف والتثقيف المهني الذي تنظمه مديرية العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وذلك بفندق حتحور بمدينة قنا، تحت رعاية محمد جبران وزير العمل، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مهنتك مستقبلك في قنا

ويستهدف الملتقى توفير 375 فرصة عمل حقيقية ومتنوعة لشباب المحافظة، لا سيما خريجي برنامج "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني، الذي تم تنفيذه بمركز التدريب المهني بقفط، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط الفعّال في سوق العمل.

شهد الافتتاح حضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وممثلي الجهات الشريكة، من بينهم أحمد جابر عبدالباسط، مدير عام مديرية العمل بقنا،مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد علي، وكيل مديرية العمل،ماريانه برسوم، مسؤولة مكون التمكين الاقتصادي للشباب،محمد أنور، منسق برنامج الأغذية العالمي بقنا، وطارق سراج، مسؤول مكون التمكين الاقتصادي، أمير الدالي، مسؤول برنامج التمكين، محمود عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة جمعية فِدَا، علا أحمد فريد، ممثلة وزارة العمل،والدكتورة سلمى القاضي، مقررة فرع المجلس القومي للطفوله والامومه.

صيانة الهواتف المحمولة في قنا

وأشار محافظ قنا إلى أن الملتقى يضم 22 شركة ومؤسسة من كبرى الجهات العاملة في القطاع الخاص، والتي توفر فرصًا وظيفية في مجالات مختلفة منها الحياكه، الكهرباء، التبريد والتكييف، التسويق الإلكتروني، صيانة الحاسب الآلي، وصيانة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى مجالات الاقتصاد الأخضر مثل الطاقة المتجددة، إدارة المخلفات، والصناعات البيئية، وذلك دعمًا للتحول نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح مدير عام مديرية العمل بقنا، أن الملتقى يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم التشغيل اللائق وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أن تنوع فرص العمل يعكس قوة الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، كما وجّه دعوته للشباب من الجنسين، ممن أنهوا برامج التدريب المهني، إلى ضرورة التواجد في مقر الملتقى في الموعد المحدد، مصطحبين المستندات اللازمة.

وجّه محافظ قنا إلى ضرورة تأسيس مكتب دائم للتوظيف، يسهم في تقديم خدمات مجتمعية مستمرة، وتنمية مهارات الشباب بشكل يمكنهم من الوصول إلى فرص العمل المناسبة، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر، بما يدعم جهود الدولة نحو استدامة التنمية البشرية.

يذكر أن برنامج "مهنتك مستقبلك" يُعد من أبرز المبادرات التدريبية التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وتحت إشراف مباشر من محافظة قنا، بهدف تأهيل الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في السوق المحلي، من خلال مدربين متخصصين وتوفير الأدوات والمعدات في مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.

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