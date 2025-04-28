الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: لا يوجد خط أحمر سيدفعني للتراجع عن الرسوم الجمركية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في تصريحات لمجلة" ذا أتلانتك": لا يوجد خط أحمر سيدفعني للتراجع عن سياسات الرسوم الجمركية.

وأضاف ترامب لمجلة" ذا أتلانتك": أحاول إنقاذ أرواح كثيرة بالعالم وفي حرب أوكرانيا وروسيا التي قد تنتهي بحرب عالمية ثالثة.

وتابع الرئيس الأمريكي: لم أكلف وزارة العدل بالنظر في قانونية ترشحي مرة أخرى في عام ٢٠٢٨.

واستكمل: المؤيدون يطالبونني بانتظام بالترشح لولاية ثالثة لكن هذا ليس ما أسعى إليه.

واختتم حديثه قائلًا:  نصحت موظفي بعدم استخدام تطبيق سيجنال بعد أزمة التسريبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية أوكرانيا حرب أوكرانيا دونالد ترامب

مواد متعلقة

بوصلة الدولار.. يتأرجح بين صعود هامشي وتقلبات عنيفة.. العملة الأمريكية رهينة المفاوضات وأهواء ترامب.. والحرب التجارية وتداعيات السياسة النقدية أبرز الأسباب

يعد العالم للحرب الفاصلة، توفيق عكاشة يكشف مخطط ترامب للشرق الأوسط

ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران "دون إسقاط القنابل"
ads

الأكثر قراءة

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

انهيار البوري وقفزة في البلطي، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

بعد دخوله للمستشفى، تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

بسبب التأخر عن طابور الصباح، استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة المعلمين للتحقيق (صور)

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

شيك بدون رصيد، محضر رسمي يتهم لاعبا شهيرا بالنصب

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز يبدأ من 22 جنيها اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 28-4-2025 في الأسواق

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

بشرى سارة لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مقامع، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الحج

عضو مجلس حكماء المسلمين: وحدة أهل القبلة ضرورة شرعية لمواجهة التحديات المعاصرة

الأوقات الاختيارية والاضطرارية للصلوات الخمس وأسمائها

المزيد
الجريدة الرسمية