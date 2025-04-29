النيابة تطلب التحريات حول اتهام لاعب كرة بتحرير شيك بدون رصيد

طلبت نيابة مدينة نصر تحريات المباحث حول اتهام مواطن للاعب كرة قدم شهير بالنصب عليه وتحرير شيك بدون رصيد له، وإرسال الشيك إلى إدارة التزييف بالطب الشرعي.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من شخص اتهم لاعبا شهيرا بالنصب عليه وتحرير شيك بدون رصيد له.

وذكر صاحب البلاغ أنه تحصل من اللاعب على شيك مقابل تقديم بعض الخدمات إلا أنه حينما توجه إلى البنك وجده بدون رصيد فقام بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشيك صادر له أمر إيقاف

وأشار صاحب البلاغ في محضر الشرطة إلى أنه حاول صرف الشيك البنكي المحرر له من قبل اللاعب إلا أنه فوجئ بالرفض من البنك، وأن الشيك صادر له أمر إيقاف.

وكشفت التحريات الأمنية لأجهزة أمن القاهرة أن الشاكي قام بإعطاء الشيك إلى شخص آخر ثم أعطاه الثاني لشخص ثالث قام بالذهاب به إلى البنك لصرفه.

وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن أن البنك قام بإصدار أمر إيقاف صرف على الشيك بسبب عدم تواجد صاحبه المتواجد اسمه عليه وظن صاحب الشيك أنه بدون رصيد على غير الحقيقة.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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