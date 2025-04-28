شيك بدون رصيد، محضر رسمي يتهم لاعبا شهيرا بالنصب

حرر مواطن محضرًا بقسم شرطة مدينة نصر اتهم فيه لاعب شهير بالنصب عليه وتحرير شيك بدون رصيد له.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من شخص اتهم لاعب شهير بالنصب عليه وتحرير شيك بدون رصيد له.

وذكر صاحب البلاغ أنه تحصل من اللاعب على شيك مقابل تقديم بعض الخدمات إلا أنه حينما توجه إلى البنك وجده بدون رصيد فقام بتحرير محضر بالواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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