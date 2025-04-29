فتاة تنهي حياتها بتناول "الحبة القاتلة" في الغربية بسبب خلافات أسرية

لقيت فتاة مصرعها بمدينة السنطة بمحافظة الغربية، بعد تناولها حبة غلال سامة، فيما تُعرف بـ"الحبة القاتلة"، إثر مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية.

كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى السنطة العام بوصول فتاة تُدعى "دينا. ف. ع"، تبلغ من العمر 17 عامًا، وتقيم بقرية الأنبوطين، في حالة إعياء شديد. وقد لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى، متأثرة بإصابتها بتسمم حاد.

وبحسب الفحص الطبي الأولي وشهادة أسرتها، تبين أن الفتاة أقدمت على تناول حبة غلال سامّة نتيجة ضغوط نفسية حادة بسبب مشكلات وخلافات عائلية.

وقد تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعيد هذه الحادثة المؤلمة تسليط الضوء على خطورة تداول حبة الغلال القاتلة، ومدى سهولة حصول البعض عليها، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الوعي بمخاطرها ودعم الصحة النفسية، خصوصًا بين الشباب.

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