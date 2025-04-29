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أخبار مصر

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمجلس الوزراء..

مدبولي: توسع في الرخصة الذهبية واستثمارات كويتية جديدة وتعزيز صناعة الدواء

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين مؤشرات الاقتصاد، رغم حالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أولوية للملف الإفريقي وتزايد التوقعات الإيجابية للاقتصاد

 قال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر تولي للملف الإفريقي أهمية كبيرة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن التوقعات الاقتصادية لمصر تشهد تحسنًا مستمرًا رغم التحديات العالمية، وذلك بفضل الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني.

استثمارات كويتية مرتقبة وتوسيع تطبيق الرخصة الذهبية

أوضح رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة من الجانب الكويتي، في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين. كما أشار إلى أن الدولة تعمل على التوسع في تطبيق منظومة "الرخصة الذهبية" للمستثمرين، في إطار خطة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خطوات لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير التسهيلات

استعرض مدبولي حزمة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، من بينها إطلاق الرخصة الذهبية، وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات، وتسهيل الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ برنامج رد أعباء التصدير.

انخفاض معدلات البطالة وتحسن في التشغيل

أكد رئيس الوزراء أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص ملف التشغيل، لافتًا إلى انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية التي تنفذها الدولة.

تعزيز صناعة الدواء وتوقيع اتفاقيتين جديدتين

 وفي إطار دعم القطاع الصناعي، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز صناعة الدواء في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، مؤكدًا أنه تم توقيع اتفاقيتين جديدتين لدعم هذا القطاع الحيوي، ما يفتح نافذة جديدة للدواء المصري في السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد العالمي المؤتمر الصحفي الأسبوعي الرخصة الذهبية

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