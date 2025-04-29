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أخبار مصر

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي..

رئيس الوزراء: 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،فيتو

 قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الوضع الاقتصادي، في ظل التوترات العالمية الراهنة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

ثمار مشروع الدلتا الجديدة خلال الفترة المقبلة

 وأشار مدبولي إلى أن مصر ستبدأ في جني ثمار مشروع "الدلتا الجديدة" خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.

استثمارات كويتية جديدة قادمة

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية، في ضوء العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

 

تحسين مناخ الاستثمار وتراجع البطالة

 وأكد مدبولي أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتم الإعلان عن عدد منها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية، حيث تراجع معدل البطالة ليسجل 6.5%.

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