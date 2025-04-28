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رياضة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

 يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهته الهامة والمرتقبة أمام فريق الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

 

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

 ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.
 

وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.


كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي.

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