الثلاثاء 29 أبريل 2025
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حوادث

التحقيقات: التكييف وراء حريق شقة في السلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق بالطابق الثالث دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر. 

وكشفت المعاينة أن ماسا كهربائيا من إحدى وصلات التكييف هو السبب وراء اندلاع النيران.

حريق شقة بالسلام 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار سكني مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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