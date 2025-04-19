السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

استدعاء مالك شقة نشب بها حريق في السلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية في شارع مالك في منطقة السلام، نشب بها حريق دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مالك الشقة لسماع أقواله. 


حريق شقة بالسلام 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار سكني بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة السلام النيابة العامة

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