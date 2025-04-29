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رياضة

قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة، عثمان ديمبيلي VS بوكايو ساكا

عثمان ديمبيلي،فيتو
عثمان ديمبيلي،فيتو

يستضيف ملعب "الإمارات" مباراة باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق آرسنال ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ارقام عثمان ديملي 

ويعد ساهم عثمان ديمبيلي أبرز لاعبي باريس سان جيرمان، حيث أحرز 10 أهداف هذا الموسم بدوري الأبطال.

وجعل فريقه أكثر الفرق نجاحًا في المراوغات الفردية منذ موسم 2014-2015.

أرقام ساكا مع أرسنال 

بينما سجل بوكايو ساكا لاعب آرسنال 9 أهداف وصنع 6 أخرى خلال أول موسمين له بدوري الأبطال، محققًا أفضل سجل للاعب إنجليزي في هذه المرحلة من المنافسات.

موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان 

تنطلق مباراة آرسنال أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال 

تذاع مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وآرسنال مع المتأهل من برشلونة وإنتر ميلان في المباراة النهائية في ميونخ.

كان باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز بصعوبة على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل أربعة في ربع النهائي.

في حين تأهل آرسنال بعدما حقق مفاجأة بفوزه على ريال مدريد، حامل اللقب، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" يوم الأربعاء 7 مايو المقبل.

واختار لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، 22 لاعبا استعدادا لمواجهة الجانرز آرسنال في ملعب الإمارات.

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