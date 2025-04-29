البورصات الخليجية تتفاعل بالإيجاب بسبب هدوء تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، “جلسة منتصف الأسبوع”، والتي تفاعلت بالإيجاب بسبب هدوء تصريحات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة علي 180دولة.



المملكة العربية السعودية



ارتفع موشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% وهي تقدر بـ 8 نقاط ليصل إلي 11791 نقطة بقيم تداول تصل إلي 7 مليارات ريال.



الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.03% وهي تقدر ب 4 نقاط لتصل إلي 7119 نقطة وسط قيم تداول تجاوز 50 مليون بنهاية جلسه التداول.



الإمارات



تواجدت المؤشرات الاماراتيه في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.35% ، وهي تقدر ب 19نقطة ليصل الي 5234 نقطة، كما ارتفع موشر سوق أبوظبي بنسبة 0.63%وهي تقدر ب 60نقطة ليصل الي 9527 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 3 مليارات درهم بنهايه جلسه التداول.

أداء البورصات الخليجية بالأمس

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في جلسة الإثنين حيث مالت معظم المؤشرات للتواجد في المنطقة الخضراء بعد الاطمئنان لإمكانية التفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.. وجاء أداء أبرز البورصات كالتالي:

ففي المملكة العربية السعودية استهلّ مؤشر السوق الرئيسي التعاملات بالتواجد في المنطقة الخضراء حيث ارتفع بنسبة 0.15% وهي تقدر ب 19 نقطة ليصل إلى 11770 نقطة، وبقيم تداول تصل الى 7 مليار ريال بنهاية جلسة التداولات انهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 28.42 نقطة ليغلق عند مستوى (11784.63) نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة بنحو382 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.

وفي الكويت ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.30%وهي تقدر ب 21 نقطة ليصل إلى 7082 نقطة بقيم تداول تصل الي 50 مليون دينار.

وفي الإمارات تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.62%وهي تقدر ب 33 نقطة ليصل إلى 5195 نقطة،كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.35% وهي تقدر ب 33 نقطة ليصل إلى 9426 نقطة بقيم تداول للأسواق تقدر ب 4 مليار درهم.

بورصة قطر واختتم مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعًا بواقع 34.66 نقطة، أي بنسبة 0.34 %، ليصل إلى مستوى 10304.15 نقاط.

و خلال الجلسة تداول 185.190.864 سهمًا، بقيمة بلغت أكثر من 3 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 16498 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، واستقرت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبالنسبة لمؤشر البحرين العام فقد أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,892.26 بانخفاض وقدره 8.88 نقاط عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية في حين انهى مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 797.97 بتراجع وقدره 8.32 نقاط عن معدل اغلاقه السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.279.355 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 565.814 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.

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