ليلة نارية على ملعب الإمارات.. آرسنال يواجه باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. الذكاء الاصطناعي يتوقع فوز هذا الفريق.. ورسالة مؤثرة من إنريكي لابنته المتوفية

تقام، اليوم الثلاثاء، مباراة هامة ومرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تجمع فريقي آرسنال وباريس سان جيرمان في لندن.​

موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان

يستضيف ملعب "الإمارات" مباراة باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق آرسنال ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وتنطلق مباراة آرسنال أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال

تذاع مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وآرسنال مع المتأهل من برشلونة وإنتر ميلان في المباراة النهائية في ميونخ.

وكان باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز بصعوبة على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل أربعة في ربع النهائي.

في حين تأهل آرسنال بعدما حقق مفاجأة بفوزه على ريال مدريد، حامل اللقب، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" يوم الأربعاء 7 مايو المقبل.

نتيجة مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان وفقا للذكاء الاصطناعي

وتشير توقعات الذكاء الاصطناعي إلى أن آرسنال قد يحقق الفوز (2-1) على باريس سان جيرمان، ويعتمد هذا التوقع على عدة عوامل أبرزها أن فريق آرسنال لم يُهزم في آخر 17 مباراة أوروبية على ملعبه، بما في ذلك الفوز 2-0 على باريس سان جيرمان في دور المجموعات في أكتوبر الماضي. ​

لكن آرسنال سيفتقد توماس بارتي بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى غيابات أخرى مثل جابرييل جيسوس، وكاي هافرتز، بينما يدخل باريس سان جيرمان المباراة بتشكيلة مكتملة. ​

وعانى باريس سان جيرمان من بعض التذبذب في الأداء خارج ملعبه، حيث خسر مؤخرًا أمام نيس 3-1 في الدوري الفرنسي. ​

ومن المتوقع تألق بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد من آرسنال، وعثمان ديمبلي من باريس سان جيرمان​، وفقا للذكاء الاصطناعي.

هذه النتيجة ستمنح آرسنال أفضلية قبل مباراة الإياب في باريس يوم 7 مايو المقبل.​

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد أرسنال



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليام باشو، ماركينيوس كوريا، أشرف حكيمي

خط الوسط: فبيان رويز، فيتور فيريرا، جواو نيفيس

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي

تشكيل آرسنال المتوقع ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: لويس سكيلي - ويليام ساليبا - كيفيور - تيمبر.

الوسط: ميرينو - رايس - أوديجارد.

الهجوم: مارتينيلي - تروسار - ساكا.

رسالة لويس انريكي المؤثرة

دوري أبطال أوروبا، وجه لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان،رسالة الي ابنته المتوفية" قبل مواجهة آرسنال في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

قال لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، "اليوم مميز جدا ليس فقط لأننا سنواجه ‎أرسنال في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بل لأن إبنتي زانا "المتوفية" كانت ستتم عامها الـ15".

ووجه إنريكي رسالة حزينة لابنته المنوفية قائلا: "حبيبتي أينما كنتي نحن نحبك".

وتوفيت ابنة لويس إنريكي، في أغسطس من عام 2019 حيث فارقت الحياة بعد صراع أليم مع مرض السرطان استمر لمدة 5 أشهر.

وكان إنريكي آنذاك مديرا فنيا لمنتخب إسبانيا ولكنه اعتذر عن استكمال مهمته بسبب مرض ابنته.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة آرسنال

واختار لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، 22 لاعبا استعدادا لمواجهة الجانرز آرسنال في ملعب الإمارات.

وجاءت قائمة سان جيرمان كالتالي:

دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، كفاراتسخيليا، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز



ولا تشهد قائمة باريس سان جيرمان، أي غيابات.

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