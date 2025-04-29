الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن فتح باب التقدم لاعتماد المدربين T.O.T

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب التقدم لاعتماد المدربين ( T.O.T ) للعام 2025/2026م، وذلك للتقديم اعتبارا من 2025/5/11 على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

الأكاديمية المهنية للمعلمين

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، الفئات التي يحق لها التقدم للاعتماد وهي:

-المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف (معلم - أخصائي) أول (أ ) بحد أدنى ويخفض لحملة الماجستير والدكتوراه إلى (معلم أخصائي ) أول.

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.

وأشارت الأكاديمية إلى الشروط العامة وهي مؤهل عالي تربوي أو مايعادلها والحصول على شهادة في مجال الحاسب لاتقل عن 30 ساعة تدريبية.

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