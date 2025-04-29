الثلاثاء 29 أبريل 2025
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رياضة

مصير صفقة الأهلي الجديدة

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن المفاوضات مستمرة مع نادي فرينكافورسي المجرى للتعاقد مع محمد علي بن رمضان لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية، حيث أنهي النادي اتفاقه ماليا مع اللاعب ويتوقف فقط الاتفاق مع ناديه على طريقة تسديد المقابل المادي وأيضا تحديد نسبة إعادة البيع. 

وأوضح أن النادي المجري لديه شروط مالية غير مناسبة لظروف الأهلي في هذه الصفقة ولكن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أوصى بضرورة حسم الأمر لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم الجديد. 

 

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت غدا الأربعاء  ضمن منافسات الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون  سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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كولر الأهلي النحاس عماد النحاس

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