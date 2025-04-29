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حوادث

إحالة تشكيل عصابي متهم باختطاف سيدة والتعدي عليها بالضرب في الأميرية للمحاكمة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت  نيابة الأميرية بإحالة سيدة ونجلى شقيقها لاتهامهما باختطاف سيدة بالتحايل واحتجازها والتعدي عليها بالضرب وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة الأميرية، للمحاكمة الجنائية

وكان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مالك محل ملابس- مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بتضرره من قيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) باحتجاز (شقيقته) بمسكنها بدائرة القسم.


وبالفحص تبين قيام السيدة ونجلي شقيقها باستدراج شقيقة المُبلغ للسيارة ملكها وصولًا لمسكنهم والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم وإكراهها على توقيع  2 إيصال أمانة، وذلك لشكهم في قيامها بسرقة جهاز إلكترونى من مسكنهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة – إيصالى الأمانة مُذيلان بتوقيع المجنى عليها – هاتف محمول خاص بالمشكو فى حقها "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد ارتكابهم للواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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