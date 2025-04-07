حبس المتهمين باختطاف سيدة والتعدى عليها بالضرب في الأميرية

أمرت نيابة الأميرية بحبس سيدة ونجلى شقيقها لاتهامهما باختطاف سيدة بالتحايل واحتجازها والتعدى عليها بالضرب وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مالك محل ملابس- مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بتضرره من قيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) باحتجاز (شقيقته) بمسكنها بدائرة القسم.

وبالفحص تبين قيام السيدة ونجلى شقيقها باستدراج شقيقة المُبلغ للسيارة ملكها وصولًا لمسكنهم والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم وإكراهها على توقيع 2 إيصال أمانة، وذلك لشكهم فى قيامها بسرقة جهاز إلكترونى من مسكنهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة – إيصالى الأمانة مُذيلان بتوقيع المجنى عليها – هاتف محمول خاص بالمشكو فى حقها "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابهم للواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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