سقوط تشكيل عصابي بتهمة تزوير الجوازات والتأشيرات وعقود العمل بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من إسقاط تشكيل عصابي خطير، احترف تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين، خصوصًا راغبي السفر للعمل بالخارج، في واحدة من أخطر قضايا الاحتيال التي تستهدف أحلام الشباب في الغربة والعمل.

سقوط عصابة التزوير والنصب على الشباب

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام 3 أشخاص، اثنان منهم يحملان سوابق جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية، وتضليل المواطنين من خلال إيهامهم بتوفير فرص عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على عدد من جوازات السفر والتأشيرات المزورة، بالإضافة إلى مجموعة من الأختام والأكلاشيهات وعقود العمل والمستندات الرسمية المزورة، والمنسوبة لجهات متعددة، فضلًا عن عدد من الكارنيهات الوهمية.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في حين تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة باقي المتورطين وحماية المواطنين من فخاخ النصب والاحتيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.