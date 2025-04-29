وزيرة البيئة تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في التحول الأخضر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر.

حضر اللقاء السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وهبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولي، وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر منذ بداية العمل البيئي في البلاد، مشيدة بالتعاون التاريخي والممتد بين الجانبين. وأوضحت أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في بناء القدرات الوطنية لفهم أفضل سبل التعامل مع البيئة وتطبيق قانون البيئة، كما كان شريكًا فاعلًا في دعم صون المحميات الطبيعية ووضع إطارها الاستراتيجي، وصولًا إلى إعلان محمية رأس محمد كأول محمية طبيعية في مصر، وذلك من خلال مساهماته المميزة في مجالات التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية.

إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التحول الأخضر

وأشارت الوزيرة إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التحول الأخضر يمثل صلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات في مجالات حيوية مثل الحد من الانبعاثات الصناعية عبر مشروع التحكم في التلوث الصناعي، الذي ساعد المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة.

وأضافت أن الدعم الأوروبي يتجه نحو تمكين الصناعات من اتخاذ خطوات أكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذي سيبدأ تنفيذه قريبًا، مؤكدة أن هذا الدعم حقق قصص نجاح ملهمة، منها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي، مما ساهم في زيادة صادراتها.

كما لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن إصدار أول قانون للمخلفات في مصر عام 2020، قائم على فلسفة الاقتصاد الدائري.

وأوضحت أن القانون يجري تطبيقه فعليًا، وساهم في تهيئة مناخ داعم لإشراك القطاع الخاص، مما أدى إلى ظهور قصص نجاح في الاستثمار في تدوير المخلفات، مثل دخول مصانع الأسمنت في هذا المجال لإنتاج الوقود البديل.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية استكمال التعاون لتحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، والذي تدعمه القيادة السياسية بوضع البيئة والاستدامة في صميم عملية التنمية، من خلال خلق مناخ شامل يشارك فيه مختلف أصحاب المصلحة كالقطاع الخاص والشباب والمرأة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

مؤتمر التنوع البيولوجي COP14

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت على التعامل مع التحديات البيئية بشكل متكامل، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 عام 2018 نيابة عن القارة الأفريقية، قادت على مدار ثلاث سنوات جهود وضع مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي)، والتي تحتل أولوية عالمية حاليًا كنظام متكامل لحماية الكوكب.

وأشارت إلى أن مصر مهدت لربط حقيقي بين ملفي المناخ والتنوع البيولوجي، حيث خرج الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وفي قلبه المناخ، واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي، وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

وأكدت الوزيرة أن توجه مصر نحو الانتقال العادل ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، حيث قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين جهود إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له، وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بأفكار مبتكرة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية.

وشددت على تطلع مصر للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقًا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

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