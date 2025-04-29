الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة البيئة تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في التحول الأخضر

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر.

حضر اللقاء السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وهبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولي، وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر منذ بداية العمل البيئي في البلاد، مشيدة بالتعاون التاريخي والممتد بين الجانبين. وأوضحت أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في بناء القدرات الوطنية لفهم أفضل سبل التعامل مع البيئة وتطبيق قانون البيئة، كما كان شريكًا فاعلًا في دعم صون المحميات الطبيعية ووضع إطارها الاستراتيجي، وصولًا إلى إعلان محمية رأس محمد كأول محمية طبيعية في مصر، وذلك من خلال مساهماته المميزة في مجالات التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية.

إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التحول الأخضر

وأشارت الوزيرة إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التحول الأخضر يمثل صلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات في مجالات حيوية مثل الحد من الانبعاثات الصناعية عبر مشروع التحكم في التلوث الصناعي، الذي ساعد المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة. 

وأضافت أن الدعم الأوروبي يتجه نحو تمكين الصناعات من اتخاذ خطوات أكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذي سيبدأ تنفيذه قريبًا، مؤكدة أن هذا الدعم حقق قصص نجاح ملهمة، منها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي، مما ساهم في زيادة صادراتها.

كما لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن إصدار أول قانون للمخلفات في مصر عام 2020، قائم على فلسفة الاقتصاد الدائري.

وأوضحت أن القانون يجري تطبيقه فعليًا، وساهم في تهيئة مناخ داعم لإشراك القطاع الخاص، مما أدى إلى ظهور قصص نجاح في الاستثمار في تدوير المخلفات، مثل دخول مصانع الأسمنت في هذا المجال لإنتاج الوقود البديل.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية استكمال التعاون لتحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، والذي تدعمه القيادة السياسية بوضع البيئة والاستدامة في صميم عملية التنمية، من خلال خلق مناخ شامل يشارك فيه مختلف أصحاب المصلحة كالقطاع الخاص والشباب والمرأة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

مؤتمر التنوع البيولوجي COP14

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت على التعامل مع التحديات البيئية بشكل متكامل، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 عام 2018 نيابة عن القارة الأفريقية، قادت على مدار ثلاث سنوات جهود وضع مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. 

كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي)، والتي تحتل أولوية عالمية حاليًا كنظام متكامل لحماية الكوكب. 

وأشارت إلى أن مصر مهدت لربط حقيقي بين ملفي المناخ والتنوع البيولوجي، حيث خرج الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وفي قلبه المناخ، واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي، وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

وأكدت الوزيرة أن توجه مصر نحو الانتقال العادل ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، حيث قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين جهود إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له، وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بأفكار مبتكرة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية. 

وشددت على تطلع مصر للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقًا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الاتحاد الاوروبي أنجيلينا ايخورست التحول الاخضر التنمية المستدامة العمل البيئي التنوع البيولوجي إدارة المخلفات الصلبة الاقتصاد الدائري مؤتمر المناخ COP27 اتفاقيات ريو الاقتصاد الازرق

مواد متعلقة

زراعة الجيزة تحذر: حالة جوية استثنائية تضرب البلاد، رياح عاصفة وأمطار رعدية متوقعة

العياط تبدأ حملة موسعة ضد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

محافظة الجيزة تشن حملات موسعة لمكافحة النباشين وتحسين حالة الطرق بحدائق الأهرام

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني، أول تعليق من التعليم على واقعة «مدرسة البحيرة»، قرار جديد من سلامة الغذاء بخصوص سلسلة محلات بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت

محافظة الجيزة تكثف حملات النظافة بحدائق الأهرام

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الوحدات المحلية الجدد بمهام عاجلة

محافظ الجيزة يغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر
ads

الأكثر قراءة

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

رعدية ومصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

أسباب تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

منها الإخلاء وزيادة الأجرة، أهم مقترحات تعديل الإيجار القديم بعد إحالته للنواب

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

خدمات

المزيد

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

ما معنى قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أَهلُه حاضِرى المسجد الحرام"؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية