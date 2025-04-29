زراعة الجيزة تحذر: حالة جوية استثنائية تضرب البلاد، رياح عاصفة وأمطار رعدية متوقعة

أصدرت مديرية الزراعة بالجيزة بيانًا تحذيريًا هامًا بشأن حالة جوية استثنائية قوية +من المتوقع أن تضرب مناطق متفرقة من الجمهورية خلال الأيام القادمة، وتصل ذروتها يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025.

وحذر البيان من هبات رياح قوية قد تصل إلى مستوى العاصفة المحملة بالرمال والأتربة، حيث من المتوقع أن تتخطى سرعة الرياح المتقطعة ما بين 65 إلى 90 كيلومترًا في الساعة على مناطق متنوعة من البلاد، كما توقع البيان سقوط أمطار رعدية مصحوبة بكرات ثلج على مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلتا.

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة

الثلاثاء 29 أبريل: تبدأ الحالة الجوية بهبات رياح قوية بعد ظهر اليوم على مناطق غرب الجمهورية، جنوب سيوة وأقصى المناطق الغربية (غير المأهولة بالسكان)، حيث قد تتعدى سرعة الرياح 85 كيلومترًا في الساعة.



الأربعاء 30 أبريل: تشتد الحالة الجوية وتتجه إلى داخل الجمهورية بدءًا من بعد الظهر، لتتحول إلى هبات رياح عاصفة محملة بالرمال والأتربة، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح المتقطعة إلى 90 كيلومترًا في الساعة على المناطق التالية:



الوجه البحري وشمال الصعيد وحتى الأقصر جنوبًا: هبات رياح قوية متقطعة محملة بالرمال والأتربة تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة.



الصحراء الشرقية (شرق بني سويف والمنيا – الصف – القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية – طريق الإسماعيلية الصحراوي – طريق السويس – طريق السخنة – مناطق جنوب السخنة – السويس – الإسماعيلية – معظم مناطق سيناء خاصة شرق القناة ووسط وجنوب سيناء): هبات رياح قوية متقطعة محملة بالرمال والأتربة تتراوح سرعتها بين 75 و90 كيلومترًا في الساعة.



الأمطار: من المتوقع سقوط أمطار رعدية مع احتمالية تشكل كرات الثلج (البرد) على مناطق الساحل الشمالي الغربي وتمتد حتى شمال الدلتا وبعض مناطق شمال الوجه البحري يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 أبريل، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق أقصى شمال الدلتا خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد (1 – 4 مايو).

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