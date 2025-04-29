العياط تبدأ حملة موسعة ضد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

شنت مدينة العياط حملة مكثفة للتصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بقيادة المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مجلس ومدينة العياط.

وخلال أول يوم عمل لفوزية سيد كرئيس لوحدة المتانيا، تمكنت الحملة من ضبط حالة تعدٍّ على أرض زراعية بقرية الجملة، الواقعة بنطاق الوحدة المحلية بالمتانيا، حيث تم رصد إنشاء مبنى من الخشب كان معدًا لاستخدامه كمخبز لإنتاج العيش السياحي على الطريق السريع مصر – أسيوط الزراعي.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإزالة المخالفة بالكامل، مع توجيه تنبيه شديد اللهجة للمخالف بضرورة إعادة زراعة الأرض الزراعية طبقًا للقوانين المنظمة.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرار حملاتها بكل حزم للتصدي لأي محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية، حفاظًا على الثروة الزراعية وتنفيذًا للقانون، تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.