البلطجة الأمريكية والملف النووي الإيراني!

لاشك أن البلطجة الأمريكية ليست بجديدة خاصة مع هذا الحاكم الأمريكي المخبول الذي خبرناه في ولايته الأولى قبل أربع سنوات، ويعود اليوم في ولايته الجديدة ليثير القلق والتوتر حول العالم، ويحاول تنفيذ أجندة الإدارة الأمريكية بشكل فج..

يبتعد كثيرًا عن المتعارف عليه من فنون التفاوض والدبلوماسية في العلاقات الدولية، ففي الوقت الذي فتح فيه من جديد ملف البرنامج النووي الإيراني، ذلك الملف الذي أغلقه بنفسه في 8 مايو 2018، نجده ومع عودة المفاوضات التي أنجزت حتى اليوم ثلاثة جولات بدأت الجولة الأولى في مسقط يوم السبت 12 أبريل، ثم الجولة الثانية في روما يوم السبت 19 أبريل، ثم الجولة الثالثة في مسقط يوم السبت الماضي 26 أبريل..

وقبل انعقاد الجولة الثالثة بيوم ورغم أن الجولتين الأولى والثانية أسفرتا عن نتائج إيجابية بناءً على التصريحات الصادرة من الطرفين، خرج علينا الرئيس الأمريكي المخبول ليكرر نفس الكلام الذي تلفظ به قبل بدء المفاوضات بثلاثة أيام ليقول: إن الضربة العسكرية للمنشآت النووية الإيرانية خيار حقيقي إذا فشلت المفاوضات.

وبذلك تتحول المفاوضات الدبلوماسية إلى مفاوضات تحت تهديد السلاح، وبالطبع هذا النوع من المفاوضات لا يمكن أن يسفر عن اتفاق حقيقي، خاصة وأن رد الفعل الإيراني كان حاسمًا وجاء على لسان وزير خارجيتها حيث أكد أنه لا يوجد أي خيار عسكري، وبالتأكيد لا يوجد حل عسكري، وأي اعتداء سيقابل برد فوري، وبذلك تنشأ على هامش المفاوضات الدبلوماسية حرب كلامية تساعد على إفشالها، وقد تقودنا إلى الجحيم.

وهنا لابد من التذكير بأن البرنامج النووي الإيراني أطلق في خمسينيات القرن العشرين بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية -التي كانت حليفة لإيران في ذلك الوقت– جزءً من برنامج "الذرة من أجل السلام"، حيث شاركت الولايات المتحدة والحكومات الغربية في البرنامج النووي الإيراني إلى أن قامت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وأطاحت بشاه إيران..

وبعد الثورة أمر الإمام الخميني بحل أبحاث الأسلحة النووية السرية للبرنامج، لكنه أعاد السماح بإجراء بحوث صغيرة النطاق في الطاقات النووية، وسمح بإعادة تشغيل البرنامج خلال الحرب الإيرانية العراقية، وخضع البرنامج لتوسع كبير بعد وفاة الإمام الخميني في عام 1989..

وقد شمل البرنامج النووي الإيراني عدة مواقع بحث، اثنين من مناجم اليورانيوم ومفاعل أبحاث، ومرفق معالجة اليورانيوم التي تشمل محطات تخصيب اليورانيوم الثلاثة المعروفة، ويعتبر مفاعل بوشهر أول محطة للطاقة النووية في إيران، وقد أكتمل بمساعدة كبيرة قدمتها وكالة روسا توم الروسية الحكومية..

وقد افتتح رسميًا في 12 سبتمبر 2011، ولم تكتفي إيران بذلك بل أعلنت عزمها على إنشاء مصنع جديد للطاقة النووية في دارخوين قدرته 360 ميجاوات، هذا إلى جانب تصنيع محطات متوسطة الحجم لإنتاج الطاقة واستكشاف مناجم اليورانيوم في المستقبل..

وفي نوفمبر 2011 انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس محافظي إيران، وأصدرت تقرير خلصت فيه إلى أن إيران على الأرجح قد أجرت البحوث والتجارب الرامية إلى تطوير قدرات الأسلحة النووية، ورفضت إيران تفاصيل التقرير واتهمت الوكالة الموالية للغرب بالتحيز، وهددت بخفض تعاونها مع الوكالة الدولية.

وشكل البرنامج النووي الإيراني صداع مستمر في رأس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وبعد مفاوضات ماراثونية مع الدول الست الكبار (الصين، روسيا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، توصلت في 2 أبريل 2015 لتسوية شاملة في مدينة لوزان السويسرية تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء كل العقوبات على إيران بشكل تام..

وصدر بيان مشترك يتضمن تفاهمًا وحلولًا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، واعتبرت طهران أن هذا الاتفاق قد وضع حدًا لحلقة مفرغة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الرأسمالي، ووصفته واشنطن بالاتفاق التاريخي، حيث أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل للتعامل مع طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، فإذا احتالت إيران فإن العالم سيعلم، وإذا رأينا شيئًا مثيرًا للريبة سنتحقق منه..

وخرج أوباما من البيت الأبيض وجاء من بعده المخبول ترامب، والذي بدأ في التربص بإيران من جديد، وأعاد فتح ملف البرنامج النووي الإيراني مجددًا، وفاجأ العالم في خطاب رسمي بالبيت الأبيض في 8 مايو 2018 بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني بشكل منفرد..

وجاء رد فعل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين في بيان مشترك صادر عن قادة (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي الإيراني مازال إطارًا قانونيًا دوليًا ملزمًا لحل النزاع..

وهو ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها تقوم بانتهاك لقرارات مجلس الأمن، ولم تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية بذلك بل عادت لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وفي عام 2019 استأنفت إيران العمل في برنامجها النووي من جديد، وأسرعت الخطى، وعلى مدار فترة حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن كان الملف النووي الإيراني من الموضوعات التي يثار الحديث بشأنها من وقت لآخر دون خطوات فاعلة من الطرف الأمريكي..

ومع عودة المخبول ترامب وجدنا هذا الملف من بين أولوياته، واستجابت طهران للمفاوضات غير المباشرة، لكنها في المراحل الثلاث الماضية ترفض أساليب التهديد والضغط التي يمارسها بشكل فج الرئيس الأمريكي المخبول ترامب.

وبالطبع يعد الملف النووي الإيراني أحد أهم الملفات على الساحة الإقليمية والدولية، وإنجاز اتفاق جديد بشأنه يعد خطوة هامة لتهدئة الأوضاع في المنطقة والعالم، لكن على الأمريكي ومن قبله الصهيوني، أن يدرك أن طريقة التفاوض في ظل الحرب الكلامية والتهديد بضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية لا يمكن أن تجدي..

خاصة وأن إيران لديها مفاوض طويل النفس وصبور، هذا إلى جانب اعتياده على العمل تحت الضغط، فقد استطاعت إيران من تحقيق كل منجزاتها العلمية والتكنولوجية والعسكرية وهي في حالة حصار اقتصادي كامل منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية في عام 1979 وحتى اليوم.

وما تحلم به أمريكا وإسرائيل من تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني وتسليم صواريخها الباليستية، هو درب من دروب الخيال، والتهديد بالحرب في حالة عدم الوصول لاتفاق غير مجدي للضغط على إيران، خاصة وأن إيران تدرك بما لا يدع مجال للشك أن خضوعها للشروط الأمريكية والصهيونية حتمًا سيكون مقدمة لضرب إيران وإنهاء وجودها من فوق خريطة الإقليم..

فما تمتلكه إيران من ترسانة عسكرية متطورة في مقدمتها المنظومة الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة هي الضمانة الحقيقية لمنع أمريكا وإسرائيل من التفكير في توجيه ضربة عسكرية مباشرة لإيران..

لأنهما يدركان أن إيران قادرة على الرد والإيلام، فما تمتلكه إيران من صواريخ ومسيرات قادرة على الوصول لكل المصالح الأمريكية بالمنطقة وتدميرها، وكذلك ضرب إسرائيل وتدمير قدراتها العسكرية، فإيران ليست من السذاجة للخضوع للضغوط الأمريكية والصهيونية الصادرة من مخبولين ( ترامب، ونتنياهو)، وإذا ما تهور أحدهما فسوف تشتعل النيران في المنطقة بأكملها، وستكون حرب عالمية مدمرة لكوكب الأرض، اللهم بلغت اللهم فاشهد.

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