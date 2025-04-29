الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مؤسس أمهات مصر: أولياء الأمور والمدرسة والدادة مسئولون عن حماية وتوعية الأبناء

طلاب المدارس،فيتو
طلاب المدارس،فيتو
ads

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن متابعة أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب، خاصة في المراحل الأولى بالتعليم، أمر هام جدا.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الأطفال في مرحلة رياض أطفال (كي جي) والصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، لابد من متابعة أولياء الأمور لهم بشكل مستمر وتعريفهم بطريقة التعامل الصحيحة مع الأشخاص وكل من حولهم، وذلك لحماية الأبناء من أي استغلال أو أي شيء قد يضرهم.

وتابعت: المدرسة عليها دور كبير أيضا، من خلال الاهتمام بطلاب المراحل الأولى بالتعليم والذين لايكون لديهم وعي كاف ودراية، وبالتالي لابد من توعيتهم بشكل عام بكيفية التعامل مع الأشخاص وما هو الصح وما هو الخطأ، مستطردة: "الدادة في المدرسة أو الحضانة عليها دور كبير وأساسي، وعلي المدرسة أن تختارهم بعناية شديدة وعمل دورات متخصصة لهم".

مؤسس أمهات مصر تضع خارطة طريق الـ 50 يوما المتبقية على امتحانات الثانوية العامة

مؤسس "أمهات مصر": توصيات لقاء شيخ الأزهر مع عبد اللطيف تحل مشكلات التعليم

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي بجانب التربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية وحتي الآن، تجاه الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية، في كافة القضايا والموضوعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد امهات مصر المدرسة أولياء الأمور
ads

الأكثر قراءة

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

رعدية ومصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

أسباب تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

منها الإخلاء وزيادة الأجرة، أهم مقترحات تعديل الإيجار القديم بعد إحالته للنواب

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

خدمات

المزيد

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

ما معنى قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أَهلُه حاضِرى المسجد الحرام"؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية