مؤسس أمهات مصر: أولياء الأمور والمدرسة والدادة مسئولون عن حماية وتوعية الأبناء

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن متابعة أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب، خاصة في المراحل الأولى بالتعليم، أمر هام جدا.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الأطفال في مرحلة رياض أطفال (كي جي) والصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، لابد من متابعة أولياء الأمور لهم بشكل مستمر وتعريفهم بطريقة التعامل الصحيحة مع الأشخاص وكل من حولهم، وذلك لحماية الأبناء من أي استغلال أو أي شيء قد يضرهم.

وتابعت: المدرسة عليها دور كبير أيضا، من خلال الاهتمام بطلاب المراحل الأولى بالتعليم والذين لايكون لديهم وعي كاف ودراية، وبالتالي لابد من توعيتهم بشكل عام بكيفية التعامل مع الأشخاص وما هو الصح وما هو الخطأ، مستطردة: "الدادة في المدرسة أو الحضانة عليها دور كبير وأساسي، وعلي المدرسة أن تختارهم بعناية شديدة وعمل دورات متخصصة لهم".

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي بجانب التربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية وحتي الآن، تجاه الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية، في كافة القضايا والموضوعات.

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