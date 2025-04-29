نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما حيازة الأسلحة غير المرخصة.

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية بقنا

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن قنا، قد أكدت قيام عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا – بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لنشاطهما.

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية بقنا

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على 7 قطع سلاح ناري، شملت 5 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش. وبمواجهتهما، أقرّا بحيازتهما للأسلحة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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