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ناهد السباعي تشارك بحلقة نقاشية عن دور المرأة في الفن بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ناهد السباعي
ناهد السباعي

يقام، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية بعنوان دور المرأة في ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

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الندوة تقام  بالمتحف اليوناني الروماني، حيث انضمت الفنانة ناهد السباعي للحلقة النقاشية مع المخرجة كوثر يونس وتدير الندوة الكاتبة الصحفية نجلاء سليمان، بعدما اعتذرت الفنانة انتصار عن الحضور نظرا لانشغالها بتصوير أحد أعمالها.


وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.


‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.

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للفيلم القصير الاسكندرية بالمتحف اليوناني الروماني الفنانة ناهد السباعي

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