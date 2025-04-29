محافظ البنك المركزي المصري يستقبل وفدا صينيا لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، وفد مدينة بكين الذي يزور القاهرة حاليًا برئاسة سون شوه – نائب عمدة المدينة، وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين.

سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات منها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، خاصة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتعزيز العلاقات بين الصين والدول الأعضاء في المبادرة.

الروابط التاريخية بين مصر والصين

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن ترحيبه بالوفد الصيني، مؤكدا على عمق الروابط التاريخية بين مصر والصين، وقوة العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين.

وأشار المحافظ إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين تسهم في تعميق التعاون في كافة المسارات، لا سيما الشؤون الاقتصادية والمصرفية.



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