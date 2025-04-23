أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، في حديث نقلته وكالة شينخوا اليوم الأربعاء، أن حرب الرسوم الجمركية تؤدي إلى تقويض المنظومة التجارية متعددة الأطراف والنظام الاقتصادي العالمي.

الرئيس الصيني يحذر من خطورة حرب الرسوم على النظام التجاري

وقال الرئيس الصيني، خلال اجتماعه في بكين مع رئيس أذربيجان إلهام علييف: "تجلب الرسوم الجمركية والحروب التجارية، الضرر الكبير للحقوق والمصالح المشروعة لجميع البلدان، وتقوض المنظومة التجارية متعددة الأطراف وتزعزع استقرار النظام الاقتصادي العالمي".

وأضاف شي جين بينج أن الصين مستعدة للدفاع المشترك مع أذربيجان، عن النظام العالمي القائم على مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلا عن الدفاع عن مصالحها المشروعة والنضال من أجل العدالة الدولية.

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