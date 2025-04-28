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موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 ينتظر فريق نادي بيراميدز مواجهة مهمة ومرتقبة مع صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أطاح بفريق أورلاندو في نصف نهائي البطولة.

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراتي بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 24 مايو و1 يونيو المقبلين.

وتقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا يوم 24 مايو.

ويستضيف بيراميدز لقاء الإياب على إستاد الدفاع الجوي يوم 1 يونيو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الناقل الحري لبطولة في الشرق الاوسط

 

تأهل بيراميدز وصن داونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 

 وتأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على أورلاندو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما صعد صن داونز بعد تعادله مع الأهلي بهدف لكل منهما في جولة الإياب باستاد القاهرة،الجمعة، ليودع الأحمر البطولة القارية بإجمالي نتيجة المباراتين ويغيب عن النهائي لأول مرة منذ نسخة 2020.

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