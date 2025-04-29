السرعة الزائدة وراء حادث طريق المريوطية ومصرع 3 عاملين

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثث 3 عاملين لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق المريوطية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية في طريق المريوطية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.



وبالفحص، تبين أنه أثناء سير دراجة نارية اصطدمت بها سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع 3 شباب، تم نقل الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثث المتوفين أنهم لقوا مصرعهم نتيجة إصابتهم بكسور متفرقة ونزيف داخلي وخارجي وكدمات متفرقة.

وتبين أن السرعة الزائدة وراء الحادث، حيث تبين تحطم السيارة الملاكي وكذلك الدراجة النارية بالكامل.

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