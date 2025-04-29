موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الهلال السعودي مع نظيره أهلي جدة مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.



وكان الهلال تأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز الكبير على جوانجو الكوري الجنوبي بسبعة أهداف دون رد، فيما تأهل الأهلي على حساب بوريرام يونايتد التايلاندي بثلاثية نظيفة.



موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا



وتنطلق مباراة الهلال والأهلي الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية وذلك على ملعب استاد الإنماء (الجوهرة المشعة).

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي



وتذاع مباراة الهلال أمام الأهلي اليوم الثلاثاء عبر فضائيات SSC HD1 وbeIN afc والكأس HD9 وأبوظبي آسيا.

وتقام منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد، حيث أقيمت مرحلة المجموعات بنظام الدوري الذي انقسم إلى مجموعتي الغرب والشرق.

وأقيم دور الـ16 بالشكل المعتاد، حيث خاضت الفرق المتأهلة مواجهات ذهاب وإياب لتنتهي بتأهل 8 فرق إلى مرحلة ربع النهائي.

وبداية من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أقيمت المنافسات في مدينة جدة بالسعودية، بخوض مباراة واحدة، على أن تختتم البطولة في 4 مايو المقبل.

ويخوض المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي فريق النصر السعودي أيضًا، ضد فريق كاواساكي الياباني، وذلك بعد أن استطاع العالمي الفوز على يوكوهاما الياباني بنتيجة 4-1.

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