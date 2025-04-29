السيسي يستقبل الرئيس الأنجولي لبحث تعزيز التعاون ومناقشة قضايا السلم والأمن الأفريقي

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء نظيره الأنجولي "جواو لورينسو"، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وتهدف زيارة الرئيس الأنجولي إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تناول قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية.

وفي السياق استقبل الرئيس السيسي أمس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية بالسودان، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

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