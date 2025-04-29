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رياضة

موعد مباراة مباراة منتخب الشباب أمام سيراليون في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب الشباب ، يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، لخوض ثاني مبارياته أمام منتخب سيراليون فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو 2025. 

كان منتخب الشباب قد حقق فوزا ثمينا في الجولة الأولى على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط منحته صدارة المجموعة الأولى  .

موعد مباراة مصر وسيراليون والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب الشباب المصري في الجولة الثانية نظيره منتخب سيراليون، غدا الأربعاء 30 أبريل، في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة.

أسامة نبيه يشكر وزير الرياضة وأبو ريدة

وجه أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة وكل أعضاء مجلس الإدارة لدعمهم ومساندتهم للفريق، متعهدا بالوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة وإسعاد الشعب المصري مشيدا في نفس الوقت بالدعم الكبير الذي يتلقاه المنتخب من مجلس الإدارة بقيادة المهندس هاني أبوريدة الذى يعتبره الأب الروحي للمنتخبات الوطنية.

حضر اللقاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة كل من: خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد ووليد درويش ومحمد أبو حسين ومصطفى أبو زهرة أعضاء المجلس وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

 

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