محمد الصاوي يرد على شائعات إصابته بالشلل مرتين (فيديو)

رد الفنان محمد الصاوي على شائعات إصابته بالشلل مرتين، وتحدث عن كواليس مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، بمسلسلي "إش إش" و"عقبال عندكوا".

الفنان محمد الصاوي

وقال محمد الصاوي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "إحنا لبعض" مع الإعلامية نهال طايل: "شخصيتي في مسلسل إش إش طيب ومسالم، وتحية للمخرج محمد سامي، لأنه كل سنة بيفاجئنا بشيء جميل وجديد سواء على مستوى الإخراج أو التأليف".



واستكمل: "في بعض الفترات كان المخرجين يتخوفوا من الاستعانة بكوميديان لتقديم أدوار شر أو طيبة، لكن هذه الظاهرة اختفت، وكنت حريصا أن أكون في منطقة مخرجش منها عن إطار الشخصية.



وعن تعرضه للعديد من الشائعات من بينها إصابته بشلل، أضاف: "لا أهتم بالشائعات لأنهم عملوا الكبيرة في الأول موتوني مرتين وآخد الموضوع ببساطة وضحك وبقولهم خفوا عني شوية".

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