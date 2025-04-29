نقابة إسكان المنيا تكرم المحالين لسن المعاش

نظمت نقابة إسكان المنيا احتفالية كبرى للعاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا، لتكريم المحالين لسن المعاش.

نقابة إسكان المنيا

في بداية الحفل، رحب أسامة محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة نقابة إسكان المنيا، بالحضور، مشيرًا إلى أهمية هذا التكريم كأقل حق يُقدم للزملاء الذين بذلوا جهودهم خلال مسيرتهم الوظيفية.

وأكد نجيب أن تكريم المحالين لسن المعاش يأتي أيضًا احتفاءً بذكرى تحرير سيناء، التي سُطرت ببطولة الشهداء الأوفياء.

وكيل وزارة الإسكان بالمنيا

من جانبه، أعرب المهندس وائل مختار المصري، وكيل وزارة الإسكان بالمنيا، عن شكره لنقابة إسكان المنيا على هذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بإخلاص العاملين المكرمين في أدائهم لوظائفهم، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التقدير على المكرمين، حضر الاحتفال عدد من مديري الإدارات، والعاملين السابقين المحالين لسن المعاش، وأسرهم، في أجواء من الفخر والاحتفاء.

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