الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نقابة إسكان المنيا تكرم المحالين لسن المعاش

نقابة إسكان المنيا
نقابة إسكان المنيا تكرم المحالين لسن المعاش، فيتو

نظمت نقابة إسكان المنيا احتفالية كبرى للعاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا، لتكريم المحالين لسن المعاش. 

 

نقابة إسكان المنيا

في بداية الحفل، رحب أسامة محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة نقابة إسكان المنيا، بالحضور، مشيرًا إلى أهمية هذا التكريم كأقل حق يُقدم للزملاء الذين بذلوا جهودهم خلال مسيرتهم الوظيفية.

وأكد نجيب أن تكريم المحالين لسن المعاش يأتي أيضًا احتفاءً بذكرى تحرير سيناء، التي سُطرت ببطولة الشهداء الأوفياء.

 

وكيل وزارة الإسكان بالمنيا

من جانبه، أعرب المهندس وائل مختار المصري، وكيل وزارة الإسكان بالمنيا، عن شكره لنقابة إسكان المنيا على هذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بإخلاص العاملين المكرمين في أدائهم لوظائفهم، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التقدير على المكرمين، حضر الاحتفال عدد من مديري الإدارات، والعاملين السابقين المحالين لسن المعاش، وأسرهم، في أجواء من الفخر والاحتفاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة إسكان المنيا مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا رئيس مجلس إدارة نقابة إسكان المنيا أسامة محمد نجيب تكريم المحالين لسن المعاش

مواد متعلقة

انهيار جزئي لمنزل في المنيا

محافظ المنيا يشارك المزارعين حصاد القمح ( صور)

جنايات المنيا تحيل قاتل شقيقته وزوجة أبيه إلى المفتي

محافظ المنيا يعلن استمرار جهود تطوير وسائل النقل للحد من الحوادث

محافظ المنيا يوافق على إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بسمالوط

حريق في شقة سكنية في ملوي بالمنيا

الذهب الأصفر في الصوامع.. إجمالي كميات القمح الموردة بـ 10 محافظات 116.3 ألف طن.. الوادي الجديد والدقهلية والمنيا في المقدمة.. والفيوم تتذيل القائمة

حيوان مفترس يهاجم 8 أشخاص في المنيا
ads

الأكثر قراءة

انقلاب جذري بشايره اليوم، الأرصاد تحذر من 4 مخاطر متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد وشاية حمو بيكا به، العقوبة المتوقعة على رضا البحراوي بعد إحالته للتحقيق

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

بعد 5 ساعات من البحث الشاق، انتشال جثة طفلة وإصابة 7 آخرين في انهيار عقار أسيوط، وقرارات عاجلة من المحافظ (صور)

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في الخوخ وارتفاع الكنتالوب والبرتقال

كمل جميلك، محتجزون سابقون في غزة يوجهون رسالة إلى ترامب

عودة الكهرباء إلى معظم أنحاء إسبانيا

بيان من الداخلية السورية بشأن التسجيل الصوتي المسيء للرسول

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية