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رياضة

لابورتا يكشف أزمة في تجديد عقد هانز فليك مع برشلونة

لابورتا، فيتو
لابورتا، فيتو

 كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن مستقبل المدرب الألماني هانز فليك مع الفريق. 

وقال لابورتا في تصريحات صحفية: “الوضع التعاقدي لفليك، الذي وقع عقدًا مع برشلونة حتى عام 2026.. يعلم فليك أن هذه مرحلة نريد أن تستمر لأطول فترة ممكنة، وهو يتأقلم معها بفضل قدراته البشرية والرياضية، وبفضل طريقته في فهم النادي”.

كما أوضح لابورتا أن فليك يفضّل اعتماد سياسة العقود قصيرة الأمد، وهانز يفضل التقدم عامًا بعد عام، مع وجود هامش للتجديد سنويًا.

وتابع: لدينا هانزي لهذا الموسم والموسم المقبل، واللجنة الرياضية تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة لضمان الاستمرارية في المستقبل القريب.

واتم: يُعد فليك أحد الركائز الأساسية في مشروع برشلونة الجديد، بعد النجاحات التي بدأ يحققها مع الفريق هذا الموسم.

وتوج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على حساب فريق ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب لا كارتوخا.

ويعد هذا هو اللقب الثاني لفريق برشلونة هذا الموسم بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني في بداية هذا العام على حساب فريق ريال مدريد أيضًا.-

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