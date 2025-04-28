بعد إعلان حالة الطوارئ، نشر 30 ألف شرطي في الشوارع الإسبانية

نشرت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الإثنين، 30 ألف شرطي لتعزيز الأمن في أنحاء البلاد خلال انقطاع التيار الكهربائي، وذلك وفقا لرويترز.

داخلية إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في البلاد

أعلن وزير داخلية إسبانيا، مساء اليوم الإثنين، حالة الطوارئ في البلاد بعد انقطاع الكهرباء.

إلغاء أنشطة مجلس النواب الإسباني بسبب انقطاع التيار الكهربائي

تسبب الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي الذي شهدته إسبانيا، الاثنين، في تعليق جميع أنشطة مجلس النواب الإسباني؛ بما في ذلك جلسة كان من المرتقب أن يحضرها خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني.

إلغاء النشاط البرلماني

وأعلنت فرانسينا أرمينغول، رئيسة مجلس النواب، عن إلغاء النشاط البرلماني، تطبيقًا للإجراءات الطارئة لتقييد الحركة التي أوصت بها بلدية مدريد، عقب الانقطاع الكهربائي الذي أثر على مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال وأندورا؛ بينما حافظت المناطق الإسبانية خارج شبه الجزيرة وجزر الكناري وجزر البليار على إمداداتها الكهربائية بشكل طبيعي.

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