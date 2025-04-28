محافظة الجيزة تشن حملات موسعة لمكافحة النباشين وتحسين حالة الطرق بحدائق الأهرام

شنت محافظة الجيزة حملات مفاجئة لمكافحة ظاهرة النباشين والفريزة بحدائق الأهرام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات الكبرى على بؤر المخالفات، والعمل المستمر على رفع مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، استجابةً لشكاوى المواطنين.

ونفذ حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية، حملة مكبرة استهدفت مناطق تجمع النباشين بالبوابة الأولى بحدائق الأهرام، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار سعي المحافظة للقضاء على الممارسات التي تسيء إلى البيئة والمظهر العام.

حملة مكثفة لتجريد ورفع الحواجز الحديدية

وفي سياق متصل، قامت المحافظة بحملة مكثفة لتجريد ورفع الحواجز الحديدية والبلدورات ووسائل حجز أماكن انتظار السيارات المخالفة التي تعيق حركة المرور بشارعي الضغط والجيش بحدائق الأهرام، مما ساهم في تحسين السيولة المرورية وإعادة الانضباط للطريق العام.

كما استجابت محافظة الجيزة لمطالب المواطنين بشأن ترميم الطرق بقطاع هضبة الأهرام، حيث تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة شملت ترميم الحفر والقواطع العرضية بمناطق "أ" والضغط ومدخل القطاع، وتم فرد طبقة من قشط الأسفلت كحل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الرصف الكاملة بالتعاون مع الجمعية المختصة.

وشهدت الحملات متابعة ميدانية دقيقة من السيد طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، والسيد معتز مسعود، رئيس قطاع هضبة الأهرام، لضمان تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وتلبية احتياجات المواطنين.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرارها في تنفيذ حملات النظافة ومكافحة المخالفات بكافة القطاعات، حرصًا على تحقيق بيئة نظيفة وآمنة، وتعزيز جودة الحياة لسكان المحافظة.

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